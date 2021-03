Notas falsas que eram vendidas. Reprodução

Publicado 17/03/2021 14:41 | Atualizado 17/03/2021 15:27

Rio - Dois homens, identificados como Leonardo da Silva Dultra e Jeferson Luiz Cordeiro do Nascimento, foram presos em flagrante nesta quarta-feira (17) na estação da SuperVia de Piedade, na Zona Norte do Rio. Os dois são suspeitos de fazer parte de um esquema que vendia notas de dinheiro falsas.

A dupla tentava vender R$ 6 mil em notas falsas por R$ 1,2 mil em cédulas verdadeiras quando foi abordada pelos polícias e acabou sendo presa. Ao serem colocados na parte de trás da viatura, um dos presos, Jeferson, tentou fugir forçando o porta-malas e chegou a danificar o carro, mas não conseguiu escapar.

Jeferson também confessou fazer parte da quadrilha de Welligton da Silva Braga, o Ecko, miliciano mais procurado do Rio de Janeiro. Com os homens foram apreendidas as notas falsas.



Os dois foram encaminhados para a 35ª DP (Campo Grande), onde ficarão presos à disposição da Justiça.