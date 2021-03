Governo do Estado do Rio cede imóvel para abrigar a Casa Nem Reprodução vídeo

Por Carolina Freitas

Publicado 17/03/2021 15:06 | Atualizado 17/03/2021 15:17

Rio - Moradores da Casa Nem, que acolhe pessoas LGBTQIA+ localizada no bairro do Flamengo, na Zona Sul da cidade, denunciaram, nesta terça-feira, que o local vem sofrendo ataques homofóbicos. A casa, que acolhe cerca de 30 pessoas, foi invadida por familiares de uma menina de 18 anos, que não aceitava que a filha, que se diz trans, morasse na residência. Segundo relatos de moradores, a jovem saiu de casa por preconceito da família, que a agredia desde os 14 anos.

Ainda de acordo com a Casa Nem, o pai e a irmã da vítima, que são militares da Marinha, junto com a mãe, invadiram o local e agrediram diversas pessoas, além de fazer xingamentos que se encaixam como homofobia.

"Os familiares forçaram a entrada na casa e arrastaram a menina. Houve inclusive ameaças de morte. Falaram que iriam voltar depois e atirar em todos que moram aqui", disse um morador que preferiu não se identificar.

Ele relatou também que a Polícia Militar foi acionada, porém, teria ficado do lado dos familiares da vítima. "Eles, de forma agressiva, truculenta e desrespeitosa, nos agrediram verbalmente".

Residentes disseram ainda que entre os dias 20 e 21, uma kombi usada por pessoas da casa teve tinta de parede despejada no motor e que só não causou uma tragédia porque o motorista percebeu que o veículo estava estranho e o levou a uma oficina. Chegando lá, o mecânico informou que poderia haveruma explosão.

A direção da Casa Nem registrou as ocorrências em uma delegacia da região e pediu para que as autoridades deem garantia de direitos humanos e proteção aos moradores. Também exigiu respeito a integridade física e moral das pessoas LGBTQIA+. Não houve prisão no local.

"Fatos como esses nos colocam como o primeiro lugar em mortes às pessoas da população trans. Não admitiremos que mais vítimas sejam ceifadas das suas vidas e desrespeitadas nos seus direitos humanos", finalizou.