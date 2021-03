Ação faz parte da Operação Margens Plácidas, deflagrada pela Delegacia da Policia Federal de Mato Grosso Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 15:41 | Atualizado 17/03/2021 15:42

Rio - Agentes da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) prenderam, nesta quarta-feira, um homem que estava foragido por atuar no transporte de cocaína do estado do Mato Grosso do Sul para a região Sudeste. O criminoso foi encontrado no Aeroporto Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A Ação faz parte da Operação Margens Plácidas, deflagrada pela Polícia Federal do Mato Grosso.



Segundo a PF, o preso tentava fugir do Rio, em vôo doméstico para São Paulo, quando foi surpreendido por policiais federais. Com ele foi encontrada uma quantia aproximada de R$ 50 mil em dinheiro e telefones celulares.



O homem foi encaminhado para esta Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio e responderá pelo crime de tráfico de drogas.