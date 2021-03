Ponto final de linha, no Castelo, Centro do Rio Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/03/2021 19:14

Rio - Uma pesquisa feita pela Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus apontou que compra de coletivos reduziu em 90% de 2012 para 2020. Neste ano, nenhum ônibus foi comprado até o momento. De acordo com a Rio Ônibus, a pandemia do novo coronavírus teve um impacto direto na receita das empresas de transporte.

"Hoje os ônibus têm idade média de 6,3 anos. Com redução de 50% no número de passageiros desde março do ano passado, muitas empresas perderam até a capacidade de custeio de seus insumos básicos, incluindo combustíveis e salários. Queremos atender a população e garantir qualidade aos deslocamentos dos cariocas. Mas como proporcionar este cenário com a metade da receita? É preciso que o poder público compreenda que este serviço essencial precisa urgentemente de recursos externos para cobrir o desequilíbrio e continuar operando", explicou o porta-voz da Rio Ônibus, Paulo Valente.

Durante a pandemia, o número diário de passageiros passou de 3,5 milhões para 1,8 milhão. Por causa da redução, a arrecadação das empresas reduziu R$ 1,2 bilhão, ameaçando o futuro da prestação de serviço.

A idade média de cada ônibus da frota carioca era de 3,4 anos em 2012. Na época, foram comprados 1.602 ônibus por ano. Atualmente, por causa da crise econômica, apenas 174 ônibus foram comprados no último ano.