Rio - Policiais da 76ª DP (Niterói) prenderam, nesta terça-feira (16), no bairro Inoã, no município de Maricá, um homem de 39 anos, que não teve o nome divulgado, suspeito de estupro de vulnerável, maus tratos e ameaça. Agentes afirmam que os crimes foram cometidos contra a enteada dele durante oito anos. As investigações apontam que os abusos começaram quando a menina tinha apenas quatro anos de idade.

Na época, o padrasto aproveitava os momentos em que a mãe da vítima estava na rua para praticar os atos na casa do casal. Para garantir o silêncio da enteada, ele a humilhava e ameaçava.

O criminoso foi preso e encaminhado para a delegacia que investiga o caso, onde ficará a disposição da Justiça.