18/03/2021

"Quando a minha esposa abriu a porta (ela tinha uma cópia da chave) e entrou no quarto, ela viu a Tuane já sem vida. Ela entrou em desespero e chamou os vizinhos. Infelizmente, minha filha já estava sem vida. De repente, ela pode ter passado mal, escorregou, caiu e bateu com a cabeça. O síndico olhou na câmera e não viu nada de anormal", contou o pai.

Homenagens

"No final da tarde recebi a pior notícia. Que a filha, mãe, amiga, profissional, uma mulher de fibra não estaria mais entre nós. Para mim está sendo um choque. Tantos palcos dividimos juntas, tantas viagens, muitas conversas e risadas. Tuane, vai com Deus minha eterna amiga, vá com a sua alegria e chegue aí no céu sambando que é o que você amava fazer. Aos familiares, meu sentimentos. Deus e os anjos conforte o coração de cada um", disse.



O presidente da agremiação, Renato Almeida Gomes, onde ela desfilou por seis carnavais, se pronunciou. "A Tuane foi uma das pessoas mais marcantes quando falamos das musas e destaque da São Clemente. Foram vários Carnavais representando muito bem a nossa escola, com um papel fundamental no desenvolvimento de muitas meninas da nossa comunidade. Vai fazer uma falta imensa, mas será sempre lembrada por cada integrante da São Clemente. Ficam as melhores lembranças de uma pessoa muito especial".



Neguinho do Beija-Flor também ficou consternado com a notícia. "Meu Deus, inacreditável que nossa querida Tuane Rocha se foi. Excelente profissional, estivemos juntos em vários shows. Ficam a saudade e a lembrança dessa pessoa alegre e sorridente. Descanse em paz!!".