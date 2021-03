A operação da Polícia Civil ocorreu por meio da Delegacia do Consumidor (Decon) Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 09:36 | Atualizado 18/03/2021 09:36

Rio - Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon), dando sequência às ações da "Operação Semana do Consumidor", autuaram sete pessoas por exercício ilegal da medicina nesta quarta-feira. Os agentes estiveram estiveram em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde encontraram estabelecimentos que utilizavam optometristas - profissionais responsáveis pela avaliação primária da saúde visual - para desempenhar o trabalho de oftalmologistas.



A ação contou com o apoio do Procon-RJ. A Decon encontrou, ainda, outras irregularidades nos estabelecimentos visitados.

Também nesta quarta-feira, a Decon realizou uma fiscalização em um hospital particular, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. No local, foram vistoriados os medicamentos, que estavam todos dentro do prazo de validade e respeitando as temperaturas de armazenagem e a forma de acondicionamento.



Segundo o delegado André Neves, titular da Decon, chegar a um estabelecimento sem irregularidades é um resultado muito positivo.



"Nosso objetivo não é apenas punir, mas fiscalizar se as normas estão sendo cumpridas. Seria ótimo se deparássemos com situações como essa mais vezes", explica.