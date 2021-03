Profissionais de saúde protestam no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá. Funcionários querem ser vacinados DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 09:46 | Atualizado 18/03/2021 12:42

Rio - Profissionais da saúde realizam, na manhã desta quinta-feira (18), duas manifestações em pontos diferentes da cidade. Desde às 8h30, funcionários do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, fazem um ato que pede vacinação para todos os trabalhadores da unidade, após a morte de uma técnica de enfermagem por Covid-19. Na sede da Prefeitura, às 10h, servidores da saúde convocam um ato que reclama a falta de reajuste há três anos.

No Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, funcionários pedem imediata vacinação de todos os funcionários. Na última quarta-feira, uma primeira manifestação chegou a fechar o trânsito da Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Nesta quinta-feira, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, e o superintendente do Ministério da Saúde, George Divério, são esperados na unidade.

Publicidade

"O governo federal não reconhece que os hospitais federais estão superlotados pela covid-19. O Cardoso Fontes em 2.292 profissionais, onde apenas 580 profissionais foram vacinados. Com isso, se aumenta o número de contágio e inclusive estão indo a óbito, como foi o caso da técnica de enfermagem Niese Fernandes, de 60 anos, que deveria, inclusive, estar em home office, e estava exposta ao vírus. Isso é um situação extremamente delicada. Os trabalhadores não aguentam mais. A sobrecarga de trabalho é desumana", afirmou uma servidora.

O Hospital Federal Cardoso Fontes (HDCF) informou que recebeu, até o momento, 1.200 doses da vacina, entregues pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, para a aplicação da 1ª e 2ª doses. "Do total de 2.292 profissionais da unidade, 600 foram imunizados e 580 já tomaram a segunda dose, os 20 profissionais faltantes estão impedidos por alguma intercorrência". A unidade afirmou que "todos os funcionários vacinados atendem aos critérios estabelecidos pelo plano de vacinação contra a Covid-19", e que "a vacinação contra a Covid-19 no hospital continuará assim que a unidade receber mais doses".



Publicidade

Já o Sindicato dos Enfermeiros convocou uma manifestação na sede da Prefeitura do Rio para reclamar três anos sem reajuste, não pagamento do 13º salário para todo e redução de gratificações, entre outros pontos. A reportagem aguarda o posicionamento do município.