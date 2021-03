Suspeitos foram encaminhados para a 22ªDP (Penha) Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 10:13 | Atualizado 18/03/2021 10:14

Rio - Cinco homens foram detidos em uma ação da Superintendência de Inteligência e Análise – SIA, da Coordenadoria de Polícia Pacificadora e agentes da 22ªDP (Penha), nesta quarta-feira. Dentro os presos estava Gaúcho, ex-funcionário do grupo afroreggae. Ele é apontado como chefe de um grupo especializado em roubo de carro forte, no entanto, na ação, o bando estaria dividido em dois carros, se preparando para um roubo a residência na região de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

Os suspeitos eram monitorados há cerca de um ano em trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a PM. Com eles foram apreendidos uma pistola calibre .380 e dois carregadores. Um veículo roubado foi recuperado. A ocorrência foi conduzida para a 22ªDP.

Publicidade

Os presos foram identificados como Robson Calvosa Nunes, com quatro condenações por roubo qualificado e porte de arma de uso restrito; Rodrigo Afonso Rodrigues Dias, de 28 anos, roubo qualificado e um mandado de prisão em aberto; Wallace David da Silva, 31 anos, com cinco condenações por roubo qualificado, porte de arma de uso restrito, associação para o tráfico e um mandado de prisão em aberto; e Wallace Alves Ferreira, de 21 anos, o único sem antecedentes criminais.

Gaúcho atuava na ONG AfroReggae quando rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava durante o período de regime aberto que cumpria em 2015, após ser condenado por envolvimento com o tráfico de drogas do Complexo do Alemão.