Trio foi capturado antes de realizar mais um assalto Reprodução/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 11:43

Rio - Três homens foram presos, nesta quarta-feira, suspeitos de assaltar mansões no Rio e em Minas Gerais. A ação foi comandada pelo delegado João Valentim, da 105ª DP (Petrópolis), em uma investigação que teve início no dia 28 de janeiro deste ano. Os envolvidos foram identificados como Juliano Braga Cardoso, Anderson de Oliveira Azeredo e Gilberto da Silva Lima. Na ação, foram apreendidos três revolveres calibres .38, com numerações raspadas, toucas ninjas, luvas, alicates e um carro modelo gol, na cor preta, placa PXP-6C47.

De acordo com informações da unidade, os homens foram presos em flagrante enquanto se preparavam para invadir uma residência, em um condomínio de luxo, em Itaipava, na Região Serrana do Rio. As investigações realizadas por meio de cruzamento de dados, apontaram que durante o segundo semestre de 2020 e primeiro trimestre de 2021, o grupo praticou cinco roubos, dois destes em Itaipava e três na Região Oceânica de Niterói. Somando todos os assaltos o bando chegou a roubar R$1 milhão de reais da vítimas.

Publicidade

Ainda segundo informações do delegado João Valentim, os criminosos agiam há pelo menos três anos e utilizavam toucas ninjas, luvas e não roubavam dispositivos eletrônicos para evitarem qualquer tipo de rastreamento. O trio também mantinha as vítimas em cárcere privado por longos períodos durante os assaltos. A prisão foi realizada após monitoramento do grupo por policiais civis e, ao retornarem a Petrópolis nesta quarta-feira, por volta das 16h, foram capturados momentos antes de efetuarem outro roubo.

Publicidade

A unidade também informou que após o assalto em Itaipava o trio partiria para uma nova ação no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Os presos foram autuados por porte de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e por um roubo ocorrido no mês de janeiro também em Petrópolis. As investigações continuam para identificar os receptadores e possíveis integrantes do bando.