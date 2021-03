Rio de Janeiro

Retomada da vacinação em Duque de Caxias volta a ser marcada por aglomerações

A vacinação chegou a ser interrompida por 13 dias devido a decisão do prefeito Washington Reis de diminuir a faixa etária do público-alvo de 80 anos para a partir dos 60 anos. O resultado foram filas de sete quilômetros no último dia 4

Publicado há 1 hora