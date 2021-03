O dinheiro foi apreendido.​ Divulgação

Rio - Na manhã desta quinta-feira (18), a Delegacia Especial do Aeroporto Internacional Tom Jobim (DEAIN-RJ), em fiscalização de rotina no pórtico do embarque doméstico, deteve uma brasileira, de 29 anos, tentando embarcar com destino à Rio Branco, no Acre, com 40 mil dólares escondidos junto ao corpo. Ela não conseguiu comprovar a origem lícita do dinheiro.

Segundo os agentes, ela aparentava nervosismo e disse aos policiais que recebeu uma certa quantia para realizar o transporte do dinheiro até Rio Branco. Os policiais apuraram que a compra da passagem aérea foi feita em uma agência localizada em Porto Velho, em Rondônia.

Será instaurado inquérito policial para apurar o crime de lavagem de capitais e outros possíveis crimes. O dinheiro foi apreendido.