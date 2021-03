Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis Foto: Reprodução / Polícia Civil

Rio - Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam, nesta quarta-feira, três homens acusados de furtar e fraudar benefícios do auxílio emergencial. No carro dos suspeitos foram encontrados cartões de vítimas e R$ 13.290,00 que haviam acabado de sacar.

Os bandidos foram localizados e presos quando estavam perto de uma agência bancária, em atitude suspeita, no bairro Piedade, Zona Norte do Rio. Na delegacia, um deles confessou que o dinheiro sacado era do auxílio emergencial de pessoas que teriam direito, mas por algum motivo não se cadastraram no programa. O criminosos utilizou números de CPFs, passados por outro integrante do grupo, e números de códigos de confirmação para recebimento dos valores.

As investigações prosseguem para apurar o envolvimento de outros integrantes da quadrilha.