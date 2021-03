Os agentes apreenderam mais de R$ 20 mil reais em cocaína, maconha e crack Divulgação

Rio - Policiais da 129ª DP (Iguaba Grande) prenderam, nesta quarta-feira (17), um homem suspeito de ser gerente do tráfico de drogas em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. O preso também é apontado como braço direito do chefe dos traficantes da região e principal responsável pela distribuição de drogas no município. O nome dele não foi divulgado.

Durante a ação, os agentes ainda apreenderam cerca de mil cápsulas de cocaína de valores variados, 30 buchas de maconha e oito pedras de crack, somando um valor de mais de R$ 20 mil em drogas.



A Polícia Civil informou que o suspeito foi localizado no bairro União, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, após cruzamento de dados. Os policiais monitoraram o traficante e observaram uma movimentação suspeita em uma mata. O local foi investigado e o homem foi preso com a farta quantidade de drogas.

Segundo a titular da 129ª DP, delegada Janaina Peregrino, o suspeito já tem diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas, receptação, desacato e associação para o tráfico de drogas.