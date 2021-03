Câmara Municipal do Rio Reprodução

Publicado 18/03/2021 17:36 | Atualizado 18/03/2021 17:38

Rio - A Câmara Municipal do Rio realizou, nesta quinta-feira, a criação emergencial de uma Frente Parlamentar Contra a Fome e a Miséria no município. Por iniciativa do vereador Dr. Marcos Paulo (PSOL-RJ), a frente nasce com o objetivo de promover uma articulação entre a sociedade civil, os setores econômicos e o poder público no para levar comida a quem teve a situação de fome agravada pela pandemia da covid-19.

Segundo o projeto, dados recentes divulgados pela Central Única de Favelas (Cufa), em conjunto com o Instituto Data Favela e Locomotiva, mostram que 82% dos moradores das favelas e comunidades tiveram a situação agravada pela pandemia e dependem de doações para se alimentar.



"Já estamos estudando parcerias e ações imediatas. Não podemos ficar parados diante dessa tragédia. Temos que somar forças para buscar mutirões solidários, parcerias com ONGs, com restaurantes e supermercados, reabertura de restaurantes populares, ampliação do bolsa carioca, concessão do auxílio Renda Básica Carioca. Todos nós cariocas temos obrigação de combater a fome em nossa cidade", ressaltou o vereador Dr. Marcos Paulo.