Marcondes de Almeida foi preso nesta quarta-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 17:36

Rio- A Policiais da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas prenderam nesta quarta-feira (17), um homem identificado como Marcondes de Almeida, condenado pelo crime de estupro de vulnerável. O acusado estava foragido desde o início do ano passado e estava escondido em uma comunidade, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio.



Marcondes era companheiro da avó da vítima, uma menina de apenas 8 anos de idade. Ele praticou atos libidinosos com a vítima durante mais de três meses. O acusado colocava a mão da vítima em seu órgão genital, beijava sua boca, acariciava os seios e o órgão genital da criança.

À época dos fatos, que aconteceram em 2009, a menina a menina ficou muito abalada psicologicamente, chorava o dia inteiro e tinha medo de encontrar o autor.



O criminosos foi condenado a 18 anos e oito meses de prisão e foi encaminhado à Seap, onde cumprirá sua pena. A ação foi coordenada pelo delegados Mauro Cesar e Kristiano Jotta, após trabalho de inteligência e monitoramento.



A Polícia Civil vem fazendo diversas operações visando a prisão de estupradores, para impactar na diminuição de crimes. Qualquer informação poderá ser repassada ao Disque Denúncia da DC Polinter, através do WhatsApp (21) 96587-1592.