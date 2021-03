Câmara do Rio autoriza Prefeitura a comprar vacinas contra a covid-19 Paloma Savedra

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 19:04

Rio - A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, nesta quinta-feira (18), o Projeto de Lei Nº 70-A/2021, que autoriza a Prefeitura a comprar doses da vacina contra a covid-19. O PL de autoria do vereador Lindbergh Farias (PT) permite a aquisição no caso de não haver oferta suficiente dos imunizantes pelo Governo Federal.

Com a aprovação, a prefeitura carioca poderá comprar vacinas através de participação em consórcio público, desde que os imunizantes sejam aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A aprovação do projeto veio em sessão extraordinária, por unanimidade, em última discussão. O texto final ainda segue para a sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes.

"Votamos agora, em regime de urgência, depois de construir isso a quatro mãos com o governo municipal, com o secretário de Saúde Daniel Soranz. Sem essa lei não teria como a prefeitura comprar vacinas. E não há nenhum tipo de conflito com Plano Nacional de Imunização. Mas a questão é que não podemos mais esperar e precisamos vacinar a população", disse Lindbergh.

O presidente da Câmara do Rio, vereador Carlos Caiado, afirma que a aprovação faz parte dos esforços da a Casa Legislativa em auxiliar o Poder Executivo no combate à Covid-19. “Aprovar o projeto é fundamental para a Prefeitura do Rio garantindo a aquisição dos imunizantes através da participação em consórcio público “, ressaltou o parlamentar.

Prefeito do Rio considera 'fechamento total'

Para conter o aumento de internações por covid-19 no Rio, o prefeito Eduardo Paes não descarta o fechamento completo da cidade e a adoção de barreiras sanitárias . Na sexta-feira (19), a prefeitura vai divulgar um boletim epidemiológico e novas medidas restritivas já poderão ser anunciadas. O próximo fim de semana será fundamental para avaliar, na próxima segunda-feira, se as regras serão endurecidas, inclusive com ampliação de horário da proibição de permanência na rua, a suspensão de cultos e o fechamento de parte do comércio.

Nesta quinta-feira, a capital do Rio alcançou o maior número de pacientes internados com covid-19 em hospitais públicos . De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, 637 leitos de UTIs estão ocupados, de um total de 776, representando 95% das vagas disponíveis. Este é o maior número desde o início da pandemia, quando a população ainda podia contar com os leitos dos hospitais de campanha.

Atualmente, a capital do Rio chegou ao número de 1.271 pessoas internadas. Se comparado com os últimos dois dias, o número está aumentando gradativamente. Na terça-feira (16) eram 1.152 pessoas, na quarta-feira houve um aumento de 72 internações, chegando a 1.224.

