Publicado 18/03/2021 21:36 | Atualizado 19/03/2021 00:06

Rio - Moradores relataram um intenso tiroteio na noite desta quinta-feira (18) no Morro da Formiga, na Zona Norte da cidade. "A bala tá comendo no Morro da Formiga, e não é pouca", relatou uma pessoa. "Quando passei por lá, tinha muita polícia", relatou outra. O perfil do Twitter "Radar Tijucano", pediu para que a região seja evitada. "Evitem a região, principalmente a Rua Conde de Bonfim. Loucura de tiros. O que está havendo?".

Às 21h40 relatos contaram que era possível ouvir barulhos de explosões parecidas com granadas. De acordo com a Polícia Militar, militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Formiga foram atacados quando passavam pela Rua Paulino Nogueira, dando início a um confronto.

Não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões. A PM reforçou o policiamento na região, com o apoio do Grupamento de Intervenções Táticas (GIT) do Comando de Polícia Pacificadora (CPP). O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca).