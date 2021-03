Ministério da Economia: PEC estabelece regras claras e previsíveis para agir em momentos de crise fiscal e de calamidade pública no Brasil Agência Brasil

O Ministério da Economia informou que uma versão atualizada do Estatuto do Fundo de Garantia de Operações (FGO), divulgada pelo Banco do Brasil em 9 de março, permite a ampliação do prazo de carência das operações de crédito contratadas por micro e pequenas empresas de 8 para 11 meses. A informação foi encaminhada pela assessoria da pasta ao DIA, que pediu esclarecimentos sobre declarações do prefeito do Rio, Eduardo Paes, na manhã desta quinta-feira.

Em cerimônia de inauguração do novo zoológico do Rio, Paes fez cobranças ao governo federal:

"Faço meu apelo ao Bolsonaro e ao Congresso: não é possível, 90% do país no lockdown sem que haja estímulos, medida de transferência de renda e nenhum auxílio para empresários e comerciantes. Ações tomadas no mundo inteiro, até os mais liberais na economia entendem a importância do Estado nesse momento", afirmou o prefeito.

Segundo o Ministério da Economia, micro e pequenos empreendedores interessados em negociar esse prazo de carência devem entrar em contato com a instituição financeira onde sua operação foi contratada.