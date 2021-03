Detro-RJ fiscaliza ônibus intermunicipais na Baixada Fluminense Detro-RJ

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 17:08

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) realizou operações, nesta quinta-feira (18) e na manhã desta sexta-feira (19), com objetivo de verificar as condições dos ônibus intermunicipais. As ações ocorreram em Nova Iguaçu e Itaguaí, na Baixada Fluminense. Como resultado, 11 multas foram aplicadas e dois coletivos recolhidos à garagem.

As equipes encontraram as seguintes irregularidades: descumprimento das normas de acessibilidade, mau estado de conservação do veículo, falta de selo de vistoria, não manter a limpeza do veículo no início de cada viagem, defeito no ar-condicionado e documentação irregular.