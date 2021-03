Moradora compartilhou foto de um projétil do tiroteio Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 12:29

Rio - Moradores do Complexo do Alemão se assustaram com um intenso tiroteio na região, na manhã deste sábado, e relataram o ocorrido nas redes sociais. Uma moradora chegou a compartilhar a foto de um projétil que foi encontrado perto de sua casa. Ainda não se sabe o que provocou o episódio ou se houve confronto entre bandidos e policiais militares no local. Também não há informações de feridos.

Tiroteio no Complexo do Alemão assusta moradores.#ODia



Crédito: WhatsApp O DIA pic.twitter.com/Ofo3W1Ks7J — Jornal O Dia (@jornalodia) March 20, 2021 Segundo relatos, os sons de tiros ouvidos no Complexo do Alemão, também puderam ser escutados na Vila Cruzeiro. O tiroteio estaria acontecendo na mata localizada entre as comunidades. Segundo relatos, os sons de tiros ouvidos no Complexo do Alemão, também puderam ser escutados na Vila Cruzeiro. O tiroteio estaria acontecendo na mata localizada entre as comunidades.

OTT-RJ INFORMA:



20/03

Vídeo dos tiros oriundos da mata entre o Complexo do Alemão e a Vila Cruzeiro. #OTTRJ pic.twitter.com/KnareM9lbR — Onde Tem Tiroteio-RJ (@RJ_OTT) March 20, 2021

Os moradores da região compartilharam nas redes sociais sobre o intenso tiroteio na comunidade e pediram proteção.

