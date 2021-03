Risco iminente de falta de medicamentos para pacientes com Covid-19 reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 14:32 | Atualizado 20/03/2021 14:44

Rio - A Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) divulgou, na última sexta-feira, uma "carta aberta" na qual pede que o Ministério da Saúde tome medidas emergenciais por conta do risco iminente de falta de medicamentos para entubação de pacientes vítimas da Covid-19 nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Brasil.

"Nos últimos dois dias, houve várias requisições, desorganizando a cadeia de suprimentos e privando hospitais dos recursos necessários já contratados para atender à crescente demanda de pacientes com a Covid-19. Assim sendo, solicitamos ao Ministério da Saúde e demais órgãos competentes atenção urgente em relação à esta questão crítica que a saúde está vivendo, colocando em risco a vida dos pacientes", pediu a entidade, que representa 118 hospitais particulares.



Em levantamento realizado pela Anahp, junto aos seus associados, na quinta-feira (18), "ficou clara a escassez de medicamentos essenciais para o tratamento de pacientes acometidos pela covid-19, especialmente os sedativos necessários para intubação". Segundo a associação, alguns destes medicamentos têm estoque médio de apenas quatro dias, como é o caso do propofol, atracúrio e cisatracurio.



"Entendemos a preocupação do governo em garantir os insumos necessários para a atenção aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), mas a situação do setor privado também é bastante preocupante e, certamente, atingirá o seu ápice nos próximos dias. Caso essas instituições fiquem sem as medicações necessárias para os procedimentos exigidos em pacientes acometidos pela Covid-19, a alta demanda dos hospitais privados sobrecarregará ainda mais o setor público- agravando a situação do sistema de saúde brasileiro", dizia parte da carta aberta da Anahp.

Estoque atual:

•Propofol - 4 dias

•Cisatracurio - 4 dias

•Atracúrio - 4 dias

•Rocuronio - 9 dias

•Midazolam - 14 dias

•Fenatanila - 19 dias