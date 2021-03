Ação da Comlurb no Recreio dos Bandeirantes Divulgação

Publicado 20/03/2021 15:21

Rio - A Comlurb promoveu uma megaoperação de roçada e capina neste sábado (20), com apoio da Subprefeitura da Barra, no Recreio dos Bandeirantes. O serviço cobriu uma área total de 5,3 quilômetros de extensão, na Estrada Vereador Alceu de Carvalho, conhecida como Estrada do Rio Morto, em toda sua extensão, desde a Estrada do Pontal até a Estrada dos Bandeirantes, com área de roçada de 39.528m².



Além da roçada, a ação contou ainda com serviços de limpeza como: varrição, raspagem e remoção de resíduos. A Companhia atuou com 78 garis e oito agentes de limpeza urbana, que trabalharam com apoio de 46 roçadeiras, uma pá mecânica, dois tratores roçadeiras e dois caminhões, sendo um basculante e um compactador.

