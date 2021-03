Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 14:22 | Atualizado 21/03/2021 14:27

Rio - Policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) prenderam em flagrante na última sexta-feira (19), uma mulher, que não teve o nome divulgado, por suspeita de tráfico de drogas no bairro Monjolos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com os agentes, a criminosa foi localizada e detida durante operação de rotina para reprimir a criminalidade na região.

Com ela foram apreendidos 150 papelotes de cocaína, 63 trouxinhas de maconha e 60 pedras de crack, além de dois rádios transmissores e cadernos com anotações da movimentação da organização criminosa que atua no bairro.

Publicidade

A criminosa foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.