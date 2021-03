Caso foi encaminhado para a 82ª DP ( Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 16:52 | Atualizado 21/03/2021 17:01

Rio - Uma operação do 12º BPM (Niterói) impediu um roubo a um caixa eletrônico, em um posto de gasolina, na RJ-106, no bairro Inoã, em Maricá, Região Metropolitana do Rio, na madrugada deste domingo.

De acordo com a PM, policiais da unidade foram ao local e, ao se aproximarem do estabelecimento, os suspeitos fugiram sem levar o equipamento.

As equipes localizaram um veículo com diversos materiais utilizados na ação e encaminharam à 82ª DP (Maricá), onde a ocorrência foi registrada. Uma prensa hidráulica, maçarico, cilindro de gás, bateria automotiva, um radiotransmissor, um codificador, corda, touca ninja, luvas e ferramentas foram apreendidas.