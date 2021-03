Agentes apreenderam balões na Ilha Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 18:03

Rio - Policiais do patrulhamento aquático do Comando de Polícia Ambiental apreenderam quatro balões na praia da Guanabara, na Freguesia, na Ilha do Governador, neste domingo (21). O material apreendido foi encaminhado à 37ª DP (Ilha do Governador).

Confeccionar, armazenar, transportar e soltar balões é crime ambiental, com pena de detenção prevista de um a três anos e/ou multa. Os crimes ambientais são inafiançáveis.

