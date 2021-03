Criminosos fora presos por agentes da 6ªDP (Cidade Nova) Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 18:39

Rio - Policiais civis da 6ª DP (Cidade Nova) prenderam cinco integrantes de uma quadrilha de chilenos acusada de furtos em lojas de shoppings. Os criminosos foram encontrados em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, após praticarem mais um crime na região. Com o quinteto foram apreendidos relógios, roupas e joias.

De acordo com as investigações, os bandidos entravam nas lojas como se fossem uma família, inclusive com crianças no colo ou carrinhos de bebê. O grupo utilizava sacolas plásticas grandes modificadas para inibir o alarme contra furtos que ficam nas entradas dos estabelecimentos.

A ação aconteceu na sexta-feira (19). Os integrantes da quadrilha vão responder por furto qualificado.