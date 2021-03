Secretário Pedro Paulo Renan Olaz/CMRJ

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 21:12 | Atualizado 21/03/2021 21:41

Rio - A Polícia Militar informou que conseguiu recuperar o veículo roubado do Secretário de Fazenda, Pedro Paulo, levado em um assalto, na tarde deste domingo. Os criminosos fizeram a abordagem no acesso ao túnel Rebouças, via que liga a Zona Norte à Zona Sul do Rio. Ele ele retornava de uma reunião com o prefeito Eduardo Paes no momento do ocorrido.

De acordo com informações da assessoria do Prefeito, o secretário está bem. Em nota, foi informado que Pedro Paulo conduzia o veículo quando foi fechado por uma moto e rendido por um homem armado.

A PM informou que homens do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados para verificar a ocorrência próximo à sede da Prefeitura, na Cidade Nova. A vítima foi surpreendida por homens armados que levaram o carro em que estava e seus pertences pessoais.

O carro foi localizado na Rua Barão de Petrópolis, na comunidade dos Prazeres, após um trabalho de rastreamento. Equipes foram direcionadas ao local com reboque e o automóvel foi recuperado e conduzido para a 6ª DP (Cidade Nova), onde a ocorrência foi registrada.