Foto de Yruam Saluce de Jesus Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 09:33 | Atualizado 22/03/2021 11:58

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu a reabertura do inquérito que investiga a morte do jovem Yruam Saluce de Jesus, de 15 anos. No carnaval do ano passado, o rapaz viajava com a família em um carro para a Região dos Lagos quando foi metralhado por criminosos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Polícia Civil chegou a concluir, em abril do ano passado, o caso, sem apontar os atiradores que teriam matado o estudante e ferido seu pai e sua irmã.

Argumentando a teoria do domínio, de que nada acontece em uma comunidade sem a autorização de chefes do tráfico daquela localidade, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão de seis pessoas, incluindo Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar. No pedido todos foram incluídos como supostos mandantes do crime. No entanto, o pedido foi negado pela 4ª Vara Criminal, que concordou com o MP, contrário à prisão sem que haja provas concretas.

Publicidade

Além disso, o Ministério Público ainda avaliou que a investigação sequer apontou quem teriam sido os responsáveis pelos disparos. A família de Yruam, seu pai, o biólogo Edmar Cléber de Jesus, de 59, e sua irmã, viajavam para a Região dos Lagos em 22 de fevereiro quando o automóvel foi metralhado por quatro homens a bordo de duas motocicletas, próximo a comunidade Rodrigo Alves, em Imbariê, Duque de Caxias. Eles haviam parado no local para esperar por um amigo.

Acredita-se que o carro da família tenha sido confundido com o de criminosos rivais. O pai foi baleado em um dos pés, enquanto a teve sua tíbia fraturada por um disparo. Na época a comunidade Rodrigo Alves estava tendo o controle do tráfico de drogas disputado por traficantes de facções rivais.

Publicidade

Segundo a 62ª DP (Imbariê), as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime.