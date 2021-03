Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) Foto: Arquivo Mais

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou, no mês de fevereiro, uma queda de 25% nos casos de homicídios dolosos quando comparado com o mesmo mês do ano passado, segundo os estudos do Instituto de Segurança Pública (ISP). Ainda segundo o ISP, esse foi o menor valor para o período nos últimos 30 anos.

Foram 246 vítimas em fevereiro de 2021. Em relação a janeiro deste ano, a redução foi de 32%, e no acumulado do ano (janeiro e fevereiro) de 11%.

Outro destaque é a queda no indicador letalidade violenta - que é a soma de homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do estado. Em fevereiro, o indicador registrou o menor valor para o mês desde 1991: 409 em 2021 e 502 em 2020, uma diminuição de 10%.



Nos dois primeiros meses do ano, as polícias Civil e Militar retiraram de circulação cerca de 22 armas de fogo por dia no estado, contabilizando um total de 1.272 armas. Destas, 93 eram fuzis.



Os crimes contra o patrimônio também apresentaram resultados significativos nos dois primeiros meses do ano. Os roubos de rua (roubo a transeunte, roubo em coletivo e roubo de aparelho celular), de carga e de veículo reduziram, respectivamente, 32%, 27% e 28% em 2021.



De acordo com um estudo divulgado pelo ISP, em outubro, mostrou que a queda nos roubos de carga não tem correlação estatística com o isolamento social por conta do coronavírus. Para elaborar o relatório, os analistas do Instituto cruzaram dados dos usuários do Google com os registros de ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil.



Principais indicadores:



Homicídio doloso: 607 vítimas no primeiro bimestre de 2021 e 246 em fevereiro - estes foram os menores valores para o mês e para o acumulado do ano desde 1991. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 11% em relação ao acumulado do ano e de 25% em relação a fevereiro de 2020.



Crimes violentos letais intencionais (homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte): 638 vítimas no primeiro bimestre de 2021 e 262 em fevereiro - estes foram os menores valores para o mês e para o acumulado do ano desde 1999. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 10% em relação ao acumulado do ano e de 22% em relação a fevereiro de 2020.



Letalidade violenta (homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do Estado): 934 vítimas no primeiro bimestre de 2021 e 409 em fevereiro - este foi o menor valor para o mês desde 1991. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 9% em relação ao acumulado do ano e de 19% em relação a fevereiro de 2020.



Morte por intervenção de agente do Estado: 296 mortes no primeiro bimestre de 2021 e 147 em fevereiro. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 8% em relação ao acumulado do ano e de 10% em relação a fevereiro de 2020.



Roubo de carga: 714 casos no primeiro bimestre de 2021 e 351 em fevereiro. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 28% em relação ao acumulado do ano e de 16% em relação a fevereiro de 2020.



Roubo de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo): 12.718 casos no primeiro bimestre de 2021 e 6.282 em fevereiro. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 32% em relação ao acumulado do ano e de 31% em relação a fevereiro de 2020.



Roubo de veículo: 4.504 casos no primeiro bimestre de 2021 e 2.172 em fevereiro. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 27% em relação ao acumulado do ano e de 26% em relação a fevereiro de 2020.



Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) são referentes aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no mês de fevereiro.