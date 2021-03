Por O Dia

Publicado 22/03/2021 10:53

Duque de Caxias - Longas filas marcam, mais uma vez, a manhã de vacinação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Equipes de saúde imunizam com primeira dose, nesta segunda-feira (22), pessoas com 70 anos ou mais, em sete pontos de vacinação espalhados pelo municípios. Na Vila São Luiz, uma imensa fila se formou ao redor da Praça da Apoteose.

Para se vacinar, é preciso que o idoso apresente, além do documento de identidade, um comprovante de residência. No início de março, a imunização em Caxias foi marcada por tumultos, filas quilométricas e até engarrafamentos - a programação previa qualquer pessoa com mais de 60 anos, independentemente do município de origem . Com mudanças no cronograma, a expectativa é de que a vacinação seja mais tranquila neste início de semana.