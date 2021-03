Comitês científicos do Rio e de Niterói se reúnem para decidir medidas de restrição

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 09:58 | Atualizado 22/03/2021 11:13

Reunião dos comitês científicos do Rio e Niteroi nesse momento com a presença do prefeito @axelgrael. Aqui ninguém toma decisão de "orelhada" ou por achismos. pic.twitter.com/uAk6mK17eR — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 22, 2021

Rio - Os comitês científicos do Rio de Janeiro e de Niterói se reúnem novamente, na manhã desta segunda-feira, para discutir novas medidas de restrição em combate à pandemia da covid-19. As cidades devem anunciar a decisão às 17h, em entrevista coletiva, Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói. Além de publicar na terça-feira um decreto conjunto com as determinações.