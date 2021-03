Governador se reuniu na última sexta, como mostra a foto, com os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Niterói, Axel Grael, e teve outro encontro domingo Rogerio Santana

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 10:31 | Atualizado 22/03/2021 11:28

Rio - A cidade do Rio de Janeiro acumulava 108 pessoas aguardando por um leito de internação para covid-19 às 10h desta segunda-feira. Estão internados 1235 pacientes na rede SUS da capital. A taxa de leitos ocupados em relação aos que estão disponíveis (taxa de Ocupação Operacional) é de 91%. Nas últimas 24 horas, 44 pessoas morreram pela doença na cidade e 50 pacientes estão em estado de saúde grave por síndrome respiratória aguda grave (SRAG).



Os leitos de UTI covid-19 da cidade do Rio estão com 93% de ocupação, já os de enfermaria covid-19 estão com 84%.

Em todo o Estado do Rio, foram 114 óbitos nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação de UTIs por covid é de 86,8% e o tempo para conseguir um leito de terapia intensiva é de 22 horas. Na última atualização do governo do Rio, feita no fim da tarde de domingo, 445 pessoas estavam na fila de espera por leito de UTI para adulto no estado.

Os comitês científicos do Rio de Janeiro e de Niterói estão reunidos novamente , na manhã desta segunda-feira, para discutir novas medidas de restrição em combate à pandemia da covid-19. As cidades devem anunciar a decisão às 14h em entrevista coletiva, no Solar Jambeiro, em Niterói. Além de publicar na terça-feira um decreto conjunto com as determinações.

Uma reunião no domingo entre os prefeitos Eduardo Paes, Axel Grael e o governador em exercício, Cláudio Castro, no Palácio Laranjeiras, terminou sem acordo. O único consenso foi a a decretação de um feriado prolongado por 10 dias a partir da próxima sexta-feira (26) até o Domingo de Páscoa (4), mas, a restrição a ser aplicada durante esse período foi motivo de divergência no encontro e por isso não houve anúncio oficial, o que só deve acontecer nesta segunda-feira.

Após a reunião, Paes usou suas redes sociais para comentar o encontro. "Não dá para se imaginar uma situação crítica na rede pública da cidade sem que o mesmo se repita nos demais municípios. Quero lembrar que todos os nossos leitos são regulados pelo governo do Estado, como deve ser em um sistema como o SUS. E assim desejamos manter", disse.