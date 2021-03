O tombamento do caminhão transportando produto químico Reprodução/Rede Social

Publicado 22/03/2021 13:29 | Atualizado 22/03/2021 13:37

Rio - Um caminhão de oxigênio tombou na subida da Serra de Petrópolis por volta das 9h35 na altura do km 96 da BR-040, sentido Juiz de Fora, na manhã desta segunda-feira (22). A via foi totalmente interditada. O bloqueio foi feito a partir da praça do pedágio de Duque de Caxias, no km 102 da via, que apresenta 2km de retenção.

Segundo a Concer, equipes da concessionária e o Corpo de Bombeiros atuam neste momento no local. As vítimas, o motorista e o ajudante do caminhão, foram resgatadas com ferimentos leves e encaminhadas para o Hospital de Saracuruna.

Subida da Serra de Petrópolis totalmente interditada no km 96, sentido Juiz de Fora, devido ao tombamento de um caminhão com produto químico. Interdição a partir da praça de Caxias, no km 102. Sentido RJ operando normalmente. Equipes da Concer acionadas para a ocorrência. — Cia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio (@ConcerBR040) March 22, 2021

Com o acidente, o gás oxigênio armazenado na carga acabou vazando e se espalhando pela pista. A via no sentido Rio de Janeiro segue com fluxo bom. Ainda não há uma previsão para a liberação da rodovia.

Os ônibus que seguem para Petrópolis, Três Rios e Paraíba do Sul, no interior do estado, assim como Juiz de Fora e Belo Horizonte, apresentarão atrasos em seus horários.

