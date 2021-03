O esquema de corrupção denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro envolve oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Reprodução

A nova denúncia é desdobramento da Operação Ingenium, deflagrada em setembro de 2017, contra 35 bombeiros, entre oficiais, praças e coronéis da reserva.



De acordo com o MP, o major era lotado na Seção de Serviços Técnicos do 4º GBM (Nova Iguaçu). No dia 7 de outubro de 2016, Thiago recebeu a ligação de um homem identificado apenas como Fernando. Conforme a denúncia do Gaeco, eles negociam os valores a serem cobrados indevidamente a empresários para que documentos de permissão de funcionamento fossem liberados.



"Com o material da investigação da operação Ingenium a Corregedoria Interna do CBMERJ individualizou mais de 40 fatos que vem sendo analisados e sobre os quais prosseguiram investigações. Em 2021 pelo menos 7 novas denúncias foram oferecidas", declarou o promotor do Gaeco, Fabio Correa.

Três negociações de propina na mesma conversa



No mesmo telefonema, em 2016, o major Thiago e Fernando também tratam de valores de propina que podem ser cobrados a uma mulher que é proprietária de um galpão e ao dono de uma padaria.Sobre o galpão, o oficial faz uma estimativa do valor que pode ser cobrado, de acordo com o tamanho do estabelecimento, mas afirma que não faz questão de receber sua parte da propina nessa transação.Mas, se na negociação do galpão, Thiago não quis o dinheiro, o mesmo não aconteceu para que ele autorizasse os alvarás de uma padaria. Além de calcular o valor, o major também explica a Fernando como ele pode negociar as formas de pagamento da propina.

Ministério Público pede a perda do cargo do bombeiro



Para o Gaeco não há dúvidas que o major Thiago Ferreira de Almeida praticou corrupção passiva de forma consciente. "O diálogo sobre o qual se funda a presente peça acusatória é apto a demonstrar, de forma cristalina, a ilicitude da negociação travada", diz a denúncia.



Ainda segundo o MP, o oficial do Corpo de Bombeiros integrava, na época, dois núcleos da organização criminosa. "Núcleo de engenharia, tendo a incumbência de realizar vistorias e expedir certificados de aprovação; e núcleo de intermediários, atuando no papel de facilitador entre empresários e GBM para negociação e liberação de documentos de forma ilícita".



Por fim, o órgão pede que Thiago seja condenado e que perca o cargo de bombeiro militar e que ele sofra interdição para exercício de função ou cargo público por oito anos subsequentes ao cumprimento da pena.

O major ainda integra o quadro de militares ativos da corporação. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a eles "cabe a apuração e, posteriormente, a punição em relação às condutas administrativas disciplinares dos militares. Na esfera criminal, a competência é do Poder Judiciário", e que o o militar segue afastado de suas funções por ordem judicial. A corporação ainda reforçou que não compactua com atos ilícitos ou que vão de encontro à ética, à moral e aos bons costumes.

não compactua com atos ilícitos ou que vão de encontro à ética, à moral e aos bons costumes.