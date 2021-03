Sede da Cedae Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 14:42

Rio - A Cedae antecipou para esta segunda-feira (22) o lançamento do edital da obra de proteção da tomada d’água, que - segundo a companhia - é a solução definitiva para o problema da geosmina no estado. A obra tem como finalidade impedir que as águas dos rios Ipiranga, Queimados e Poços se misturem com as do Rio Guandu, próximo à captação da ETA Guandu.

Na última quinta (18), a companhia publicou uma notícia em seu site informando que a previsão era de que o edital fosse lançado em até 30 dias. Com a antecipação, as obras podem ser iniciadas com mais rapidez.

A companhia também irá realizar a instalação de uma bomba que fará o transporte da água do Rio Guandu diretamente para a lagoa, aumentando a entrada e a renovação na estação. O novo sistema de bombeamento está previsto para ser implantado nos próximos 10 dias.

Tanto a instalação da bomba quanto o lançamento do edital são medidas importantes para diminuir a incidência de geosmina na água.

Após identificar o crescimento da substância na semana anterior, a companhia realizou uma manobra preventiva no Rio Guandu na sexta (19). O objetivo da ação foi renovar a água da lagoa próxima à captação de água. Por conta da ação, algumas regiões do Rio ficaram com o abastecimento comprometido

Desde a última semana, moradores de diversos bairros do Rio enfrentam problemas com a falta d'água, cor escura, cheiro ruim ou gosto de barro.