A área roçada nas estradas da Barra da Tijuca foi de quase 40 mil m2

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 00:00

A Comlurb realizou, no último sábado, uma megaoperação de limpeza nos bairros Recreio dos Bandeirantes, Campo Grande e Senador Vasconcelos, na Zona Oeste da cidade. Na primeira localidade, o trabalho foi de roçada e capina, atendendo a solicitação da Subprefeitura da Barra da Tijuca. O serviço cobriu toda a extensão da Estrada Vereador Alceu de Carvalho, desde o Recreio dos Bandeirantes até a Estrada do Rio Morto, em Vargem Grande.

A área roçada foi de 39.528 m2. Além disso, a ação contou ainda com serviços de limpeza, como varrição, raspagem e remoção de resíduos. A Comlurb atuou com 78 garis e oito agentes de limpeza urbana, que trabalharam com apoio de 46 roçadeiras, uma pá mecânica, dois tratores roçadeiras e dois caminhões, sendo um basculante e um compactador.

Já nos bairros de Campo Grande e Senador Vasconcelos a ação aconteceu nas Avenidas Belmiro Valverde e Dom Sebastião Primeiro. Os trabalhos alcançaram uma faixa total de 14.702 m2. Os serviços incluíram varrição, roçada, capina, remoção de resíduos, retirada de propaganda, faixas e placas irregulares, raspagem em sarjetas, além de podas de árvores.

A equipe foi formada por 150 profissionais, que trabalharam com o apoio de um caminhão compactador e oito caminhões basculantes, duas mini pás, uma pá mecânica, uma varredeira, 58 ceifadeiras e 14 sopradores. Para a realização do serviço de podas, foram mais seis garis, um caminhão cesto de 24m e um caminhão galhada.

