Publicado 22/03/2021 17:47

Rio - Internautas relataram, nesta segunda-feira (22), informações sobre um suposto confronto entre policiais militares e criminosos, na BR-101, na altura do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Segundo a página "São Gonçalo Vai Mudar", a troca de tiros começou no bairro, mas os criminosos em fuga atravessaram a BR-101, sendo perseguidos por PMs do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom).

Relatos nas redes sociais contam que passageiros de ônibus e motoristas ficaram no fogo cruzado na BR-101. "Muito tiro, vidraçaria pra todo lado", disse um passageiro em um vídeo, mostrando a situação do ônibus em que estava, após o confronto.

A Polícia Militar foi procurada pelo DIA, mas ainda não se pronunciou sobre o caso. Não há informação confirmada sobre feridos e mortos.