Os amantes da Sétima arte não podem perder essa novidade: começa amanhã a 14ª edição do Festival Visões Periféricas, que vai exibir, de forma gratuita e on-line, 50 filmes de longas-metragens, médias e de curtas-metragens, em seis sessões. O evento, que é uma plataforma de difusão de filmes e desenvolvimento de projetos audiovisuais produzidos nas múltiplas periferias brasileiras. termina no dia 31.

Na sessão de abertura do festival, amanhã, às 19h30, será exibido o longa-metragem Anastácias, de Thatiane Almeida, com tradução em libras. A programação deste ano exibirá 4 Mostras Competitivas: Panorâmica, com 5 filmes de filmes de longa-metragem e de média-metragem com duração de, pelo menos, 40 minutos; Fronteiras Imaginárias, com programação de 20 filmes de curta-metragem produzidos por realizadores independentes e coletivos de audiovisual; Cinema da Gema, com 10 filmes de curta-metragem produzidos no Rio de Janeiro; e Visorama, com 8 curtas de até 15 minutos produzidos em cursos de formação audiovisual no Ensino Básico e em projetos do terceiro setor.

Os filmes avaliados pelo júri técnico serão premiados com prestação de serviços na área de produção e pós-produção e bolsas de estudos em cursos de audiovisual. Além disso, os filmes das mostras Fronteiras Imaginárias, Cinema da Gema e Panorâmica serão avaliados por um representante de licenciamento do Canal Brasil. O filme com mais votação on-line por parte do público em cada mostra competitiva vai receber um troféu do Festival.

O festival apresenta, também, uma Mostra não-competitiva que exibirá diversos títulos. Todas as sessões da mostra competitiva serão exibidas no site do festival: www.visoesperifericas.org.br, onde também é possível saber toda a programação do evento.

Além das mostras, o festival este ano apresenta três mesas de debate que vão tratar de temas como os caminhos do audiovisual periférico pós-pandemia e a inserção de jovens da periferia no mercado audiovisual. O debates acontecem nos dias 25, 29 e 30 de março, sempre às 19h30, com tradução em libras e que serão exibidos no Canal do Youtube e na Página do Facebook do festival, que foi idealizado por Marcio Blanco e tem curadoria de Marcio Blanco, Kamilla Medeiros e Janaína Damaceno. A iniciativa tem patrocínio da Lei Aldir Blanc, Governo Federal e Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

No encerramento, dia 31, às 19h, será exibido o longa-metragem Trem do Soul, de Clementino Junior.

"Em 14 anos de realização, o Festival Visões Periféricas se consolidou como projeto único e inovador de difusão audiovisual no país, formação de rede e inserção do jovem realizador de periferia no circuito nacional de festivais. O Visões tem o mérito de ser o único festival no Brasil a assumir a missão de revelar uma geração de jovens realizadores com origem nas periferias brasileiras. O conceito de periferia no festival é abrangente, incluindo filmes de realizadores de comunidades quilombolas, aldeias indígenas, favelas, negros e mulheres. Além disso, estamos sempre discutindo a periferia a partir dos filmes, selecionando aqueles que trazem um olhar inovador e esteticamente potente. Nos últimos anos vários realizadores iniciaram voos mais ambiciosos em formatos de maior duração", afirma Blanco.