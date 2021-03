No posto 9 da praia de Ipanema, Zona sul do Rio de Janeiro, alguns banhistas se arriscavam-se a dar um mergulho, mesmo com a proibição Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 22/03/2021 18:50

Rio - O último dia do decreto municipal que proibe a permanência nas praias do Rio de Janeiro, assim como a realização de atividades físicas e o comércio na orla, foi marcado por descumprimento das ordens. Nesta segunda-feira (22), a equipe de O DIA registrou vários banhistas nas praias da Zona Sul, tanto na areia quanto no mar.

No último fim de semana, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) atuou em conjunto com a Guarda Municipal para fiscalizar o cumprimento do decreto 48.641, que proíbe a permanência de pessoas na área das praias em qualquer horário, incluindo-se a prática de esportes, banho de mar e exercícios de toda e qualquer atividade econômica, inclusive ambulantes.

Foram registradas 1.489 autuações, com 54 estabelecimentos fechados e 185 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes. Além disso, cinco pessoas foram conduzidas para delegacias por desacato, desobediência ou por se recusarem a fornecer documento de identificação aos guardas municipais para aplicação da multa por infração sanitária.

Prefeitura do Rio e de Niterói anunciam novas medidas restritivas

Durante o período dos novos decretos, estarão autorizados a funcionar apenas serviços essenciais. Bares, lanchonetes e restaurantes só poderão funcionar no esquema drive thru ou entrega. Contudo, a campanha de vacinação contra a doença não será interrompida. Confira:

Não poderão abrir:

. Lojas de comércio não essencial;

. Shoppings;

. Bares, lanchonetes e restaurantes (só podem funcionar no esquema drive thru ou entrega);

. Boates;

. Danceterias;

. Museus;

. Galerias;

. Bibliotecas;

. Academias de ginástica;

. Salões de cabelereiro;

. Clubes;

. Quiosques;

. Parques de diversão;

. Escolas;

. Universidades;

. Creches

Poderão funcionar:

. Supermercado;

. Farmácia;

. Transporte;

. Comércio atacadista;

. Pet shop;

. Lojas de material de construção;

. Locação de carros;

. Serviços funerários;

. Bancos;

. Serviços médicos;

. Mecânicas e loja de autopeça;

. Hotelaria, com serviço de alimentação restrito a hospedes.