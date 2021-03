Cláudio Castro se reuniu com representantes para discutir possível fechamento da cidade Divulgação

22/03/2021

"Como representante de quase dez mil bares e restaurantes da cidade do Rio, o SindRio entende que deve haver um equilíbrio entre as restrições necessárias para a manutenção da saúde coletiva e a viabilidade de negócios que garantem o sustento de mais de 100 mil famílias cariocas. E, diante deste cenário, é preciso construir soluções em conjunto com o Poder Público, oferecendo linhas de crédito, flexibilizando tributos, renegociando dívidas e permitindo produzir e manter empregos, para que o setor possa seguir fazendo a sua parte no combate à pandemia sem que isso implique no agravamento da crise econômica sem precedentes que enfrenta há um ano", pediu o sindicato.

Neste domingo, o presidente do SindRio, Fernando Blower, encontrou o governador interino, Cláudio Castro (PSC) para discutir as restrições no estado. Entre as ações sugeridas está a antecipação dos feriados de abril para criar um feriadão prolongado, de 26 de março a 4 de abril. O governador também propôs que bares, lanchonetes e restaurantes não fossem fechados durante o período de feriadão.