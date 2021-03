Prefeitura do Rio inicia intervenção no BRT Daniel Castelo Branco

Publicado 23/03/2021 06:44

Rio - A Prefeitura do Rio inicia nesta terça-feira (23) a intervenção temporária do BRT. Já no primeiro dia, algumas medidas adotadas: a criação de uma linha expressa entre os terminais de Santa Cruz e Alvorada.

Pelo menos 20 ônibus regulares atendem aos passageiros do transporte. Os coletivos seguem até à Barra da Tijuca sem parar em nenhuma estação.

Em Santa Cruz, o usuário do transporte não enfrenta fila para entrar no terminal. Funcionários da prefeitura auxiliam com megafone para facilitar o acesso.

Em Madureira, principal terminal da Zona Norte, a cena é diferente. Há filas e pessoas aglomeradas a espera do transporte.

O prefeito Eduardo Paes nomeou a servidora aposentada Claudia Antunes Secin, ex-presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), como interventora do BRT. Ela responde processo por improbidade administrativa e danos ao erário.

A intervenção segue até que seja realizada uma nova licitação para que o serviço do BRT seja assumido por uma nova empresa.

Entre as medidas emergenciais que já foram adotadas está a de recuperar o mais rápido possível veículos que atualmente estão fora de circulação. Uma empresa especializada vai diagnosticar a totalidade da frota do BRT e identificar os ônibus que exijam uma quantidade menor de reparos para voltarem a circular em menor tempo possível. Atualmente, há 130 veículos em circulação de uma frota estimada, por contrato, de 413 articulados.

Outras ações programadas são a reabertura de estações fechadas, melhorias de infraestrutura, reforço da segurança nas estações, fiscalização sobre invasão de veículos na calha do BRT e o combate ao calote. Será realizada ainda uma avaliação periódica das estações para o planejamento e execução de ações conjuntas com outras secretarias.



A equipe de intervenção trabalhará com estrutura e pessoal já existentes do BRT, para otimizar a produtividade. Além disso, os órgãos municipais envolvidos são as secretarias de Ordem Pública, Conservação, Infraestrutura e as subprefeituras da Zona Oeste, Zona Norte, Jacarepaguá e Barra da Tijuca, além da CET-Rio, Guarda Municipal, Rioluz, Comlurb e Centro de Operações Rio.