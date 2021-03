Praça Seca Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 08:04 | Atualizado 23/03/2021 08:07

Rio - Um intenso tiroteio entre traficantes e milicianos, na noite desta segunda-feira, deixou em pânico moradores da Praça Seca, Zona Oeste do Rio. A Polícia Militar se deslocou até a região com o objetivo de cessar o confronto.



De acordo com a corporação, agentes do Comando de Operações especiais foram acionados para ocorrência para dar apoio aos policiais do 18ºBPM (Jacarepaguá). A PM informou que mantêm posição estratégica na localidade para evitar que os grupos de criminosos avancem.

A Polícia Militar esclareceu que a Praça Seca passa por uma disputa territorial envolvendo grupos de criminosos rivais. A corporação atua de maneira contínua com o objetivo de estabilizar o terreno. O comando do 18ºBPM (Jacarepaguá) já interveio inúmeras vezes na região, e continuará agindo, sempre que se fizer necessário.

Publicidade

"No entanto, as ações ostensivas da PM em áreas conflagradas seguem protocolos técnicos, tendo como preocupação central a preservação de vidas - da população e dos policiais envolvidos -, assim como as determinações estabelecidas pela legislação vigente e por decisões judiciais", diz parte de nota da polícia.

O comando do 18ºBPM também informou que não recebeu reclamação de escola que tenha sido fechada ou ameaçada por tiros na última semana. Na sexta-feira foi relatado que houve disparos espaçados entre grupos rivais no alto do morro, sem reflexos na parte baixa da comunidade. O policiamento ostensivo continua reforçado na região.