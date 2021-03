Policial Militar é baleado no Méier, na Zona Norte do Rio. Carro foi atingido por vários disparos Reprodução TV Globo

Por Anderson Justino

Publicado 23/03/2021 07:48 | Atualizado 23/03/2021 09:39

Rio - Um cabo da Polícia Militar do Rio, lutado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins de Vasconcelos, foi baleado durante uma tentativa de assalto, ocorrida na manhã desta terça-feira (23) na Rua Dias da Cruz, no Méier, na Zona Norte do Rio.

Leir Vieira de Lima, de 39 anos, tinha acabado de sair do plantão quando foi vítima da ação criminosa. Testemunhas relataram à polícia que o agente estava em um carro branco e quatro homens armados cercaram o veículo. Ele reagiu e foi atingido por pelo menos três disparos. O veículo ficou com várias marcas de tiros.

Em nota, a assessoria da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que policiais militares do 3ºBPM (Méier) foram acionados para auxiliar um policial militar baleado. O PM foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no mesmo bairro.

De acordo com a direção da unidade hospitalar, o policial foi baleado no ombro direito, na perna e na mão. Ele está lúcido e passa bem.