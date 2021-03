O trânsito continua lento no local. Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 10:13

Rio - Um caminhão-tanque pegou fogo no início da manhã desta terça-feira (23) na Avenida Brasil, na altura de Santíssimo, na Zona Oeste do Rio. O fogo não atingiu a parte traseira do veículo, apenas a cabine do motorista.

O caminhão encontra-se no acostamento da pista sentido Santa Cruz, mas uma faixa acabou sendo ocupada por viaturas da PM e um carro do Corpo de Bombeiros.

Publicidade

AVENIDA BRASIL | Um incêndio atinge um caminhão, no sentido Santa Cruz, na altura de Santíssimo. Equipes da PM e do Corpo de Bombeiros atuam no local. Trânsito intenso a lento no trecho. #viasexpressas pic.twitter.com/fhwON1dp7g — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 23, 2021

Segundo a PM, por volta das 6h19, o BPVE (Batalhão de Policiamento em vias Expressas) foi acionado para verificar um caminhão de cimento em chamas na Avenida Brasil, na pista sentido zona Oeste. O incêndio foi causado por pane elétrica e não deixou feridos.

Publicidade

De acordo com informações do Centro de Operações do Rio (COR), o trânsito no local continua lento e intenso.