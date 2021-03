É possível ver muitas pessoas aglomeradas e sem máscara na plateia, além de alguns homens levantando armas Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 23/03/2021 11:15 | Atualizado 23/03/2021 11:57

Rio - Mesmos com as restrições por conta da pandemia, alguns artistas insistem em fazer shows lotados. Imagens de um show de MC Cabelinho, no ar em "Amor de Mãe", estão circulando pelas redes sociais. Nos vídeos, o cantor aparece se apresentando para uma multidão. É possível ver muitas pessoas aglomeradas e sem máscara na plateia, além de alguns homens levantando armas.

Segundo o jornal Extra, MC Cabelinho se apresentou em uma comunidade em Água Santa, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. O show teria acontecido na última sexta-feira (19), mas vídeos do evento continuam rodando a internet.

Publicidade

Em uma das gravações, é possível ver um grupo de homens assistindo ao show e levantando armas para o alto. Em outro momento, um barulho que parece ser de tiros se mistura com a música no fundo.