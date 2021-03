Preso, Lucas Alves Dester, esfaqueou transexual e fugiu levando a televisão da vítima Reprodução

Rio - A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (22) um homem acusado de tentar matar uma transexual. O crime, segundo investigações, ocorreu no último domingo (21), dentro do apartamento da vítima, na Rua do Matoso, na Praça da Bandeira, região central do Rio. O criminoso usou uma faca para cometer o crime e fugiu do local furtando uma televisão.

De acordo com a polícia, Lucas Alves Dester foi preso por agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira), no bairro Engenho Novo, na Zona Norte. Contra ele foi cumprido mandado de prisão temporária, expedido pela Vara Criminal do Rio.

Na delegacia, Lucas declarou em depoimento que conheceu a vitima no mesmo dia. Ele diz ser usuário de drogas e estava indo para a Vila Mimosa, quando encontrou a trans que se apresentou como Kelly. Ele disse que a vitima o convidou a subir para o seu apartamento, oferecendo R$ 400.

Ele detalha que ainda tomou banho antes que os dois entrassem em luta corporal por conta de uma desconfiança por parte dele. Lucas pegou a faca e atacou a vitima, fugindo do imóvel logo depois, levando uma televisão e esquecendo a mochila com seus documentos no apartamento.

"O declarante pegou a televisão e revendeu no morro do Turano por R$ 800,00. Por fim, afirma que somente deu as facadas em Kelly por legítima defesa, uma vez que afirma que foi ela o atacou primeiro", diz um trecho do depoimento do acusado.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima segue internada em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Municipal Souza Aguiar.