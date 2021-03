Porta de aço do açougue sofreu danos após a tentativa de assalto por parte do criminoso Reprodução / WhatsApp do DIA (98762-8248)

Publicado 23/03/2021 14:24

Rio - Um açougue no bairro Aterrado, em Volta Redonda, foi arrombado por um carro, modelo Fiat Uno, em uma tentativa de assalto na madrugada desta terça (23). Imagens do circuito externo e interno do estabelecimento registraram a ação do criminoso, que não foi identificado.



O criminoso chegou ao local com o carro e foi flagrado dando ré com o veículo, em seguida, rompeu a porta do estabelecimento. As imagens que ainda não foram disponibilizadas mostram o momento em que o suspeito, usando bermuda, camiseta e boné, entra pela fresta da porta e começa a buscar por itens de valor. O assaltante não teve sucesso na tentativa de furto e só conseguiu roubar um maço de cigarros.

Procurada, a Polícia Civil não deu mais detalhes sobre o caso.