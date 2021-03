Garis alpinistas da Comlurb garantem limpeza em encosta no Morro da Providência Foto: Divulgação / Comlurb

Publicado 23/03/2021 16:05

Rio - Sete garis alpinistas da Companhia Municipal de Limpeza urbana (Comlurb) iniciaram, nesta terça-feira, a limpeza da Pedra Lisa, no Morro da Providência, no Centro do Rio. Para alcançar a região, a equipe utilizou equipamentos de alpinismo, roçadeiras, foices e enxadas.

Por causa da dificuldade de acesso, os garis alpinistas são certificados pela instituição internacional N1IRATA. Eles aprendem a lidar com possíveis falhas com os equipamentos e como lidar com possíveis acidentes. O tempo de limpeza varia de acordo com a complexidade da encosta.