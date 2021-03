Foto: Divulgação

Publicado 23/03/2021 17:52

Rio - Na semana do Dia Nacional do Circo, comemorado em 27 de março, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) prepara uma ação para ajudar as famílias circenses que estão passando necessidade por causa da pandemia. Nesta sexta-feira, às 10h, membros do sindicato farão uma ação em frente à Escola Nacional do Circo, na Praça da Bandeira, para doar itens de higiene pessoa para artistas, que farão pequenas apresentações. Até o momento, o Sated-RJ já arrecadou 70 kits de higiene com sabonetes, desodorantes, talco e creme dental.

“Não há realmente o que comemorar. As famílias circenses estão passando por inúmeras dificuldades, até mesmo fome, pois as atividades estão interrompidas. E, para quem depende da renda da bilheteria para sobreviver, a situação é trágica”, lamentou o diretor de circo do Sated-RJ, Limachem Cherem.

Durante esta semana, o público poderá acompanhar no canal do sindicato ( www.youtube.com/satedrjtv ) atividades dedicadas ao circo e ao teatro. Os eventos terão a presença de especialistas de diversas áreas, como advogados, pedagogas, terapeutas e atores. A importância da cenografia, a história dos teatros, a seleção de elenco, o circo e as restrições na pandemia, trabalho em TV, contratos artísticos e a vida e o dia a dia no circo são alguns dos temas que serão discutidos durante a semana, às 19h30, pelo canal do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Estado do Rio de Janeiro.

Para doar e ajudar mais de mil artistas de todos os segmentos do circo, até figurantes e dubladores, basta entrar em contato pelos endereços de e-mail [email protected] rg.br ou [email protected]